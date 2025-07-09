АТОР: количество бронирований туров в Геленджик может увеличиться вдвое

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта может увеличиться в 1,5–2 раза. Об этом пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на отдых в Геленджике. Однако это возможно только при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ближайшее время аэропорт Геленджика планирует возобновить работу. Точная дата открытия не уточняется. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. По данным СМИ, возобновление полетов запланировано на 18 июля.

Алина Зорина