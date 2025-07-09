Суд в Крыму заочно приговорил иностранца к 12 годам за убийство

Суд в Крыму заочно приговорил иностранца к 12 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное более 20 лет назад в Феодосии. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе 2001 года 26-летний гражданин Грузии, находясь на улице Армянской в Феодосии, вступил в конфликт с 23-летним прохожим и ударил его несколько раз охотничьим ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили личность нападавшего и его местонахождение за границей. Мужчину объявили в международный розыск, и ему заочно предъявили обвинение.

Богдан Кобец