Огонь по пляжу

Прошедшей ночью Курская область пережила массированный налет беспилотников. Удар пришелся на городской пляж в областном центре, в результате погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Еще десять получили ранения. Есть пострадавшие и в других населенных пунктах. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Поздно вечером 8 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в областном центре. В момент атаки там находились люди.

В результате погибли трое мужчин. Один из них являлся сотрудником Росгвардии в звании старшего сержанта. Он прибыл на пляж с товарищем после того, как люди стали сообщать о налете БПЛА на Курск. После того как росгвардеец начал эвакуировать отдыхающих, раздались несколько взрывов. Прибывший на место Александр Хинштейн сообщил, что сотрудника Росгвардии представят к госнаграде.

Ранения в результате удара по пляжу получили семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Ребенка, находившегося в тяжелом состоянии из-за сильных ожогов, вместе с матерью перевели в московский НИИ имени Сперанского. При транспортировке мальчик скончался. По словам врио губернатора, у ребенка было более 30% ожогов, что очень много для маленького человека.

Остальные пострадавшие находятся в курских больницах, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. 9 июля «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что количество пострадавших выросло до десяти.

После удара на место атаки прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На опубликованном Следственным комитетом видео видно, что на пляже остались несколько воронок. На месте происшествия также были обнаружены части беспилотника и поражающие элементы.

После исследования пляжа оперативниками его закрыли для посетителей, чтобы восстановить и очистить территорию. Расположенные рядом с пляжем жилые дома серьезных повреждений не получили.

Помимо Курска поздно вечером под удар попало приграничное село Карыж в Глушковском районе. Там в результате атаки пострадал 70-летний местный житель, в дом которого влетел беспилотник. Его госпитализировали с осколочными ранениями лица и глаз.

Более серьезный удар пришелся на город Рыльск, расположенный в 30 км от госграницы. Там пострадали две местные жительницы, одну из которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Под удар попали объекты в разных частях города: один беспилотник атаковал патологоанатомический и инфекционный корпуса и гараж Рыльской ЦРБ, а также здание скорой помощи, а другой — административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская» и хлебозавод. Как видно на записи с места, опубликованной в Telegram-канале Александра Хинштейна, после удара на первом этаже предприятия начался пожар.

По факту всех трех атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ). Военные следователи назначили экспертизы и ведут работу с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями.

Материал обновлен 9 июля в 17:21. Добавлена информация о смерти пятилетнего мальчика.

Сергей Толмачев, Воронеж