Раненого на курском пляже ребенка перевезут в Москву

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил данные по пострадавшим при атаке БПЛА на Курск накануне вечером. При взрыве дрона на городском пляже погибли три человека, были ранены семеро. По словам чиновника, ночью он навестил шестерых пострадавших, которых госпитализировали в областную больницу.

«Медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка», — сообщил господин Хинштейн. У пятилетнего мальчика «тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации». Вместе с матерью его готовят к перевозке в Москву для дальнейшего лечения.

Глава региона добавил, что во время его визита в больницу пострадавших готовили к операциям. «Они, к счастью, прошли успешно», — добавил чиновник.