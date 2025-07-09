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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дела после ночных ударов украинских БПЛА по Курской области

Правоохранители начали расследовать уголовные дела, возбужденные после ночного нападения ВСУ на Курскую область. Украинские беспилотники ударили по городскому пляжу и ряду городских объектов, в результате есть погибшие и раненые. Произошедшее квалифицируют как теракт, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вечером 8 июля БПЛА взорвался на городском пляже в Курске. По последним данным, ранения получили 10 человек, включая 5-летнего ребенка. Еще три человека погибли. Следователи нашли на месте происшествия фрагменты беспилотника и поражающие элементы.

Ночью украинские БПЛА ударили по корпусу Рыльской центральной районной больницы, зданиям скорой помощи и компании «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины, здания получили существенные повреждения. Кроме того, один беспилотник упал во дворе жилого дома в селе Карыж в Глушковском районе. В результате был ранен пожилой мужчина.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал в своем Telegram-канале о тяжелом состоянии трех пострадавших от удара по пляжу, включая ребенка. У мальчика тяжелые ожоги, на момент публикации он находился в реанимации. Пострадавшего готовят к перевозке в Москву вместе с матерью.

Никита Черненко

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