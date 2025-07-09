Число пострадавших на курском пляже при атаке БПЛА выросло до 10

По уточненным данным, в результате атаки беспилотников ВСУ в Курске на городском пляже пострадали 10 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Ранее сообщалось о семи раненых и троих погибших. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, трое пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Их успешно прооперировали.

СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пляж. В пресс-релизе говорится, что на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА, а также «элементы для причинения максимального урона гражданскому населению».