Выплаты «АльфаСтрахования» за отмену и задержки рейсов превысят 30 млн рублей

По расчетам «АльфаСтрахования» (занимает второе место в сегменте, не относящемся к страхованию жизни, согласно данным «Эксперт РА»), на 9 июля объем страховых выплат по задержкам авиарейсов 5–7 июля превысит 30 млн руб. По состоянию на 8 июля компания уже выплатила 10 млн руб. Другие страховщики пока не раскрыли свои выплаты.

По данным Росавиации, в начале июля пассажиры столкнулись с отменой более 500 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов. Ущерб авиакомпаний оценивается в десятки миллиардов рублей.

Предыдущий рекорд по объему произведенных страховых выплат был установлен два месяца назад, когда за 6–10 мая из-за задержек в аэропортах Москвы «АльфаСтрахование» выплатила более 30 млн руб., отмечает страховщик. По оценкам экспертов, общий объем выплат за задержки рейсов в майские праздники мог составить около 50 млн руб.

Подробнее о том, сколько и на чем потеряли авиаперевозчики, — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».

Юлия Пославская