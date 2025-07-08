Никитин похвалил аэропорты за защиту прав пассажиров

Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин заявил в Госдуме, что права пассажиров при недавних ограничениях в российских аэропортах соблюдались значительно лучше, чем в мае. По его словам, во многом это результат работы аэропортов и авиакомпаний.

«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и авиакомпаний. Вот эта последняя сложная ситуация была проведена гораздо лучше, чем в мае для обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко», — сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).

По данным Росавиации, с 5 июля по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов в аэропортах Шереметьево, Пулково и Нижнего Новгорода. 88 рейсов перенаправили на запасные аэродромы, а задержки коснулись 1,9 тыс. вылетов и прилетов. При этом ведомство подчеркнуло, что авиакомпаниям крайне важно продолжать работу в штатном режиме, а все спорные вопросы должны решаться в пользу пассажиров.