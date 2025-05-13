Форс-мажор на упрощенке

На фоне вынужденного закрытия аэропортов в майские праздники страховщики устанавливают упрощенное урегулирование страховых случаев по риску задержки авиарейса. Их количество исчисляется тысячами, а объем выплат оценивается в десятки миллионов рублей. Подобные случаи происходят нечасто, а убыточность этого сегмента значительно ниже, чем в среднем по страховому рынку, что позволяет страховщикам привлекать акциями ускоренных выплат новых клиентов. Однако самим страховщикам будет проблематично компенсировать свои потери из-за форс-мажорного статуса события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Страховщики вводят упрощенное урегулирование страховых случаев по риску задержки авиарейсов. Об этом заявили в «Росгосстрахе». Такое решение было принято в связи с вынужденным закрытием аэропортов в майские праздники, но распространяется на все случаи задержки рейсов по форс-мажорным обстоятельствам, пояснили в компании. Подобный способ урегулирования предлагают крупнейшие компании «СберСтрахование», «АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование».

По словам директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Надежды Мининой, компания готова урегулировать страховые события в особом порядке — в частности, у клиентов не будет запрашиваться документ, подтверждающий причины задержки, отмены или переноса рейса. «В обычных обстоятельствах правила страхования требуют предоставления такой справки для получения выплаты»,— поясняет она. «Мы сами проверяем статус рейсов, определяем длительность задержки или отмены рейса, после чего направляем клиенту сообщение с уже рассчитанной суммой и ссылкой на выплату. Для получения выплаты не требуется никаких дополнительных справок»,— отмечают в «АльфаСтраховании». В случае задержки вылета более чем на три часа клиентам автоматически направляется СМС «с перечнем документов, которые нужно предоставить для получения компенсации», заявили в «СберСтраховании». «В нашей компании в целом для выплаты достаточно одного документа о задержке рейса»,— рассказали в «Ренессанс Страховании».

Коллапс в работе российских аэропортов начался с вечера 6 мая из-за угрозы атак беспилотников. Ограничения сначала ввели во Внуково, Жуковском и Домодедово, позже — в Шереметьево, после чего также временно закрывали аэропорты Сочи, Казань, Киров и Нижнекамск. По данным Ассоциации туроператоров России, только в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая было задержано около 350 рейсов, что затронуло интересы не менее 60 тыс. пассажиров.

По оценке «Росгосстраха», в этот раз с проблемой столкнулись тысячи клиентов компании. По данным «АльфаСтрахования», с 8 по 11 мая были зафиксированы страховые случаи с 7,5 тыс. застрахованных в компании пассажиров и прогнозируется еще до 1 тыс. заявлений. Лимит по такому риску обычно составляет около 10–15 тыс. руб., отмечает советник страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. При этом у пассажиров есть возможность получить страховку, если она была оплачена при покупке билетов. Обычно упрощенный режим действует одну-две недели после страхового случая, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

На этом фоне может серьезно увеличиться объем выплат, говорят эксперты. По оценке господина Бархоты, объем согласованных выплат может достичь 50 млн руб., в «АльфаСтраховании» рассчитывают, что общая сумма выплат только их клиентам может превысить 32 млн руб. «Это очень значимо, поскольку превышает когда-либо зафиксированные нами показатели в несколько раз»,— отметили в компании.

Вместе с тем страховщикам будет сложно компенсировать эти расходы. По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Артема Копылова, одним из юридических инструментов может стать реализация права регресса в отношении авиаперевозчиков, и в таком случае почти неизбежны судебные споры страховщиков с авиакомпаниями. «В случае если основанием задержек стало закрытие воздушного пространства по инициативе государственных органов, это может рассматриваться как форс-мажор — в подобных ситуациях перевозчики вправе ссылаться на освобождение от ответственности, в том числе перед страховщиками»,— указывает он.

По словам экспертов, страховщики упрощают урегулирование, чтобы популяризировать сегмент. В апреле были приняты поправки к закону «О защите прав потребителей», которые ограничат авиакомпании «в возможности проактивного предложения пассажирам услуг по добровольному страхованию», отметили в «АльфаСтраховании». Продажи полисов добровольного страхования пассажиров на случай задержки или отмены вылета в результате снизились до исторически низкого уровня, поясняют там. Таким образом, упрощенное регулирование призвано подготовить условия для интеграции страховых премий в стоимость авиабилетов, мотивируя клиентов к покупкам, считает Андрей Бархота. По оценкам эксперта, объем сегмента составляет около 2 млрд руб. в год, а убыточность находится на низком уровне за счет редких страховых случаев — 20–30%. Вместе с тем, по данным ЦБ, в 2024 году в среднем по страховому рынку убыточность превысила 52%.

Юлия Пославская, Айгуль Абдуллина, Ян Назаренко