В Новороссийске на догазификацию населенных пунктов направят 24 млн рублей

В Новороссийске на технологическое присоединение к газораспределительным сетям и догазификацию населенных пунктов направят 24 млн руб., такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве заказчика выступает АО «Новороссийскгоргаз». Подрядчику предстоит выполнять работы по заявкам компании, на основании и в соответствии с рабочей проектной документацией, прилагаемой к заявке. Для выполнения работ допускается привлечение субподрядчиков.

Общий срок выполнения работ по контракту - до 31 декабря 2025 года, а в части принятых по договору обязательств - до их полного исполнения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что АО «Новороссийскгоргаз» не выплатит акционерам дивиденды за 2024 год.

Наблюдательным советом общества также принято решение направить чистую прибыль, полученную предприятием по результатам 2024 года, в размере 47,3 млн руб. на капвложения и на финобеспечение развития производственных фондов.