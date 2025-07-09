Состав петербургского СКА пополнил американский защитник Бреннан Менелл

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» произвели обмен, сообщает пресс-служба армейцев. В город на Неве перебрался американский защитник Бреннан Менелл, в Москву отправились вратарь Станислав Бережной и защитник Тимур Кол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ

«Армейцы благодарят Станислава и Тимура и желают удачи в дальнейшей карьере. Приветствуем Бреннана в Петербурге – продуктивной подготовки к сезону и яркой игры!»— говорится в сообщении.

Новичок петербуржцев Менелл родился в американском городе Вудбери 24 мая 1997 года. Свою профессиональную карьеру начал в 2017 году в клубе АХЛ «Айова Уайлд».

В сезоне 2020/2021 перебрался в минское «Динамо», набрав 38 (5+33) очков в 47 матчах и стал вторым защитником по результативности в «регулярке» КХЛ.

С 2022 года и по настоящее время господин Менелл выступал за московское «Динамо», выиграл с бело-голубыми Кубок Континента-2024. Всего в КХЛ игрок провел 230 матчей, набрав 153 (20+133) очка. Летом 2023-го хоккеист получил российское гражданство.

Андрей Маркелов