Акции X5 Group рухнули почти на 19%

Акции ритейлера X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») упали на Мосбирже на 18,64%, до 2804 руб. за бумагу. Накануне компания завершила пополнение реестра лиц, которые имеют право на получение дивидендов.

По данным на 13:29 мск, акции X5 замедлили падение до 2876 руб. (-16,55%). При этом стоимость ценных бумаг остается на минимальном уровне с 20 января.

30 июня акционеры X5 утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 648 руб. на акцию. Всего компания направила на выплату 158,85 млрд руб. Дивидендная доходность в последний день составления реестра лиц с правом на выплаты достигала 18%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Котировки заждались дивидендов».