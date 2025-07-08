Котировки заждались дивидендов

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) вновь вернулся ниже уровня 2800 пунктов, потеряв за неделю 9,5%. На настроение инвесторов давят сохранение геополитической напряженности и ожидание введения новых санкций, а на котировки — регулярные закрытия реестров крупных эмитентов в преддверии выплат дивидендов. До конца недели такие действия могут снизить индекс Московской биржи еще более чем на 3%. Впрочем, именно на возвращение на рынок около трети выплаченных к началу августа дивидендов рассчитывают участники торгов, ожидая, что это должно поддержать котировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

7 июля индекс Московской биржи обновил двухнедельный минимум, опустившись до 2756,14 пункта. За день индекс потерял 1,6%, а за неделю снижение составило 9,5%. В целом рыночная конъюнктура не способствует позитивным настроениям. И среди основных причин эксперты называют геополитическую неопределенность. Давление на российский рынок оказывает «холодная реакция» президента США Дональда Трампа на прошедшие 3 июля переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Риторика американского лидера усугубила отсутствие признаков какого-то прогресса в процессе урегулирования украинского конфликта»,— отмечает он.

Еще одним негативным фактором для российского рынка является твердое намерение ЕС ввести 18-й пакет санкций против России, несмотря на активное сопротивление этому Словакии, отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталия Малых. «Международная обстановка за прошлую неделю изменилась не сильно. Кроме того что были очередные заявления ЕС о возможном введении санкций»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Среди других негативных факторов участники рынка называют и закрытие реестра акционеров крупных эмитентов, акции которых включены в индексы биржи. После завершения формирования списка акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, котировки акций часто снижаются на величину этих выплат. В частности, 7 июля был закрыт реестр акционеров МТС, и по итогам основной сессии акции компании упали почти на 14%. В конце прошлой недели дивидендная доходность акций составляла 15,5%. Впрочем, доля компании в расчете индекса IMOEX невелика (чуть более 1%), но и она внесла свой негативный вклад в динамику индекса.

На этой неделе из крупных эмитентов закрывают реестры акционеров «Газпром нефть», «Корпоративный центр Икс 5» (редомицилированная X5 Retail Group) и ВТБ, однако только ВТБ входит в индекс IMOEX (доля 1,5%). На следующей неделе закрывают реестры «Сургутнефтегаз» (дивидендная доходность 4% по обыкновенным и 16% по привилегированным акциям) и Сбербанк (дивидендная доходность 11% по обоим видам акций). По оценке Наталии Малых, к концу следующей недели закрытие реестра этих эмитентов дополнительно снизит индекс более чем на 3,2%. Причем больше половины этого снижения придется на акции Сбербанка, доля его акций (обыкновенных и привилегированных) в индексе IMOEX превышает 15,5%.

Впрочем, как считают участники рынка, заметную часть полученных дивидендов инвесторы реинвестируют с учетом того, что по госкомпаниям и госбанкам более половины объема дивидендов уйдет в пользу государства. По оценке партнера Сapital Lab Евгения Шатова, в акции будет реинвестировано до 30% объема выплат эмитентов. «Около 40% средств будут конвертированы в валюту, так как этому способствует крепкий рубль, или направлены на депозиты — ставки до 19% годовых остаются более привлекательными, нежели рисковые активы»,— считает он. «При этом 25% останутся на счетах типа "С"»,— отмечает господин Шатов. При этом на перечисленных эмитентах, а также таких компаниях, как «Роснефть», «Башнефть» и «Транснефть», объем выплат составит более 1,7 трлн руб. Даже треть от этих выплат будет являться существенной поддержкой рынка.

По мнению участников рынка, российский рынок может начать расти после завершения периода отсечек. «Ближайшие две недели рынок будет лихорадить. С конца июля — начала августа он должен стабилизироваться и руководствоваться другими факторами, не дивидендными»,— считает господин Абелев. Еще одним стимулом роста рынка может стать снижение ЦБ ключевой ставки, отмечают эксперты. В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает такое решение. Впрочем, по мнению инвестбанкира Евгения Когана, основное движение начнется только тогда, когда ставки приблизятся к уровню 15%.

Андрей Ковалёв