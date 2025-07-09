В омском зоопарке бегемоту перестроили вольер после замечаний Россельхознадзора

Большереченский зоопарк в Омской области расширил водоем в вольере бегемота. В январе на необходимость этого учреждению указало региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По данным ведомства, существовавший тогда водоем не соответствовал требованиям по глубине. Бегемотам необходимо не менее 2 м.

«По информации зоопарка, были приняты меры по устранению выявленных нарушений: оборудован новый уличный вольер площадью около 600 кв. м с бассейном площадью около 80 кв. м и глубиной два метра»,— говорится в сообщении управления Россельхознадзора в Омской области.

По данным БУК Омской области «Государственный Большереченский зоопарк им. Соломатина», обновленный вольер был открыт 5 июля. Обитающий в нем гиппопотам Кениг является старожилом зоопарка. «Стилизация территории осуществлялась в духе африканских пейзажей… Особой гордостью является интегрированный бассейн с водопадом, объем которого позволяет бегемоту чувствовать себя словно в родной стихии»,— говорится в сообщении учреждения.

Большереченский зоопарк — единственный в России сельский зоопарк. Он располагается в пойме речки Большая, недалеко от ее впадения в Иртыш.

Валентин Романов