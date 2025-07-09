В Ялте возбудили уголовное дело из-за возгорания электросамоката

Руководитель СУ СКР по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) из-за возгорания электросамоката в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня утром в помещении на улице Ленина, где хранились электросамокаты, загорелось транспортное устройство, которое в это время находилось на зарядке. Огонь ликвидировали на площади 1 кв. м, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Самокаты отправят на экспертизу.

Следователи планируют проверить легальность работы этого пункта, наличие у собственника разрешительных документов, процедуру закупки и наличие лицензии у поставщиков и изготовителей.

Алина Зорина