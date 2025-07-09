В Ялте из-за жары взорвался электросамокат

Электросамокат взорвался в Ялте, он находился в полуоткрытом подвальном помещении. Возгорание потушили до того, как огонь распространился на другие самокаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Взрыв самоката произошел в здании, расположенном на улице Ленина. Огонь ликвидировали на площади 1 кв. м. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары на территории республики.

Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку согласно ст. 144–145 УПК РФ.

Алина Зорина