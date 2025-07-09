Стартовал новый сезон Агропробега-«ЮГАГРО»

Что такое Агропробег-«ЮГАГРО»? Это проект об аграриях и для аграриев, созданный выставкой «ЮГАГРО» и бизнес-сообществом YugAgro Connect. Его цель — показать, чем живет отечественный АПК, почему молодые люди выбирают сельское хозяйство, что представляет собой аграрный бизнес сегодня.

В прошлом году съемки 19 серий с крупнейшими предприятиями отрасли, агрохолдингами и КФХ прошли в Краснодаре и Ростове-на-Дону, Тамбове и Воронеже, Москве и Московской области, Самаре и Барнауле.

Зрители 1-го сезона увидели:

Не просто репортажи, а разговоры на равных — без глянца, но с уважением к труду тех, кто кормит страну.

Неочевидные решения — от создания своих ирригационных систем до применения суперсовременных цифровых технологий.

Истории без прикрас — как выживают и побеждают в непростые экономические времена.

Энтузиастов своего дела — тех, кто рискнул связать жизнь с селом.

«Мы кормим страну, понимаете?» — говорит глава КФХ Курбан Габибов, а его сын Абдулла добавляет: «Мы выращиваем хлеб!»

«Главное было — перестроиться, и проблемы у тех, кто это не сделал!» — объясняет свой секрет успеха фермер и блогер Алексей Гриднев.

«Как говорит мой агроном, агроном ошибается только один раз, но каждый год!» — шутит Артем Тутов, директор семеноводческого хозяйства «Агро».

Серии с этими героями и не только можно посмотреть по ссылке.

Новый сезон неслучайно называется АГРОПРОБЕГ-«ЮГАГРО». Путь к урожаю. В этом году миссия и цель проекта — еще больше узнать о жизни крестьянско-фермерских хозяйств по всей стране, с какими трудностями сталкиваются фермеры на своем пути к урожаю, через что им приходится проходить и как они достигают успеха? Будет меньше теории и больше практики, работающие агротехнологии и реальный опыт.

Зрители увидят молодых ребят, продолжающих дело родителей и поднимающих на новый уровень семейные КФХ, поймут, о чем мечтают эти увлеченные своим трудом люди, и через что проходят, чтобы выиграть, выстоять, не потерять доход, а преумножить его.

Первые съемки уже прошли в Краснодарском Крае. Всего будет снято 17 серий.

Смотрите АГРОПРОБЕГ-«ЮГАГРО». Путь к урожаю. Только на YugAgro Connect с 5 августа!

Выставка «ЮГАГРО 2025» состоится 18–21 ноября 2025 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»

https://yugagro.org/ru/