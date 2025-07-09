Пенсионера из Мелитополя приговорили к 14 годам за госизмену

Запорожский областной суд вынес приговор 65-летнему жителю Мелитополя, обвиняемому в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым в своем Telegram-канале. По данным следствия, пенсионер переводил денежные средства на счета, используемые украинскими спецслужбами, с целью поддержки вооруженных формирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2023 года по июль 2024 года подсудимый перевел около 5 тыс. руб. через мобильное приложение со своего банковского счета в адрес зарубежной финансовой структуры. Следствие установило, что получателем средств выступал иностранный банк, задействованный украинскими спецслужбами для финансирования и материального обеспечения национальных вооруженных формирований.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, квалифицировал действия жителя Мелитополя как государственную измену и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также на осужденного наложено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

«Ъ-Кубань» писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи к пяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма, призывы к действиям против безопасности страны и незаконное хранение наркотиков. Фигуранту дела также назначили трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Мария Удовик