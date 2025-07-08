Жителя Сочи осудили на пять лет за оправдание терроризма и хранение наркотиков

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи к пяти годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма, призывах к действиям против безопасности страны и незаконном хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В апреле 2023 года сочинец опубликовал в запрещенной в России социальной сети сообщение с призывами к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины. В сентябре того же года он разместил еще три записи, где оправдывал удары ВСУ по гражданским объектам и взрыв на Крымском мосту, повлекший человеческие жертвы.

В ноябре 2024 года возле кладбища в селе Прогресс Хостинского района Сочи осужденный приобрел через закладку более пяти граммов синтетического наркотика, который изъяли правоохранители.

Суд признал сочинца виновным сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Кроме лишения свободы в колонии общего режима, ему запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Алина Зорина