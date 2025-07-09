Пожар на улице Орской в Ростове полностью потушили

В Ростове к 8:57 полностью потушили крупный пожар на улице Орской, 31В. Об этом сообщил замглавы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Тарас Дядьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пожар тушили на площади 15,1 тыс. кв. м. На месте работали свыше 130 спасателей и 46 единиц техники, в том числе два вертолета «Ми-8» Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством.

Мария Хоперская