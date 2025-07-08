В Ростове пожар на Орской локализован

Пожар в Ростове локализован. На 19:05 осуществлено 44 сброса воды вертолетами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По информации источника, пожар тушили на площади 15,1 тыс. кв. м. На месте работают свыше 130 спасателей и 46 единиц техники, в том числе два вертолета «Ми-8» Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством. Работы по тушению тлеющих очагов еще продолжаются.

На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, постоянно замеряющая воздух и контролирующая уровень вредных веществ, пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко