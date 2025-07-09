Администрация Шарташского парка прокомментировала строительные работы у озера

Администрация Шарташского лесопарка рассказала о строительных работах, которые ведутся недалеко от озера Шарташ. Стройка развернулась на месте дач Российской академии наук. Ранее участок был передан АО «Дом.РФ», а в 2023 году дачи продали компании «Элит-Групп», директором которой является сын вице-спикера заксобрания Армена Карапетяна — Акоп Карапетян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили представители лесопарка, данный участок граничит с территорией парка, однако не относится к особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесной парк». «В 2023 году наше учреждение согласовало архитектурно-градостроительную концепцию развития данной территории с АО "Дом.РФ". С момента согласования, начиная с 2023 года, никакой иной информации в адрес учреждения не поступало. В настоящее время строительные работы осуществляет компания ООО СЗ "Элит Групп"»,— сообщили в администрации парка. Там также сообщили, что в целях обеспечения безопасности и комфорта посетителей парка на время строительных работ ограничено движение строительной техники вблизи границ парка, а инспекторское патрулирование данной территории усилено.

«На сегодняшний день фактов нарушения режима особо охраняемой природной территории областного значения "Шарташский лесной парк" не выявлено»,— резюмировали представители администрации парка.

Мария Игнатова