Дачи ученых на Шарташе выкупила компания, связанная с депутатом Карапетяном

Дачи в Шарташском лесопарке (Екатеринбург) на торгах выкупила компания «Элит-Групп», директором которой является сын вице-спикера заксобрания Армена Карапетяна — Акоп Карапетян. Согласно информации на сайте торгов, дачи УрО РАН (ул. Отдыха, дом 82) продавали за 7 млн руб.

На торги заявлялись две пермские компании — «СПС», «Финструм», но к участию их не допустили. «Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного участника аукциона ООО СЗ "Элит-Групп" на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды земельного участка для комплексного развития незастроенной территории»,— говорится в документах к торгам. Компания сможет освоить участок площадью 23,5 тыс. кв. м в рамках КРТ.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компания «Элит-групп» зарегистрирована в Верхней Пышме (Свердловская область) в 2013 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее бенефициаром является Рубен Симонян.

Напомним, дачи находятся на территории парка с конца 50-х годов. В 2019 году заявлялось, что их планируют законсервировать из-за плохого состояния. Тогда жители пытались отстоять свои дачи и обращались в разные инстанции.

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