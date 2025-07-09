Школы Екатеринбурга начнут готовить авиаработников для УЗГА

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) возьмет шефство над школами №76, 79, 53 и лицеем № 128 в Екатеринбурге в рамках подготовки кадров на предприятие, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Трехстороннее соглашение о реализации проекта по подготовке кадров для гражданской авиации на промышленной выставке «Иннопром» подписали УЗГА, глава города Алексей Орлов и министерство промышленности и науки Свердловской области. Срок действия документа — пять лет с возможностью автоматического продления.

Ученики инженерных классов станут глубже осваивать технические дисциплины, а их выпускники смогут поступать через механизм целевого обучения в вузы и ссузы. Соглашение также подразумевает модернизацию материальной и технической базы школ и оснащение классов современным оборудованием. После уроков школьники смогут заниматься в детском технопарке «Кванториум» и ходить на авиамодельные кружки. При этом учителя должны будут повысить квалификацию.

Сейчас в Екатеринбурге открыто 22 инженерно-технологических класса. Всего в городе действуют 170 предпрофессиональных классов по 22 направлениям, среди лидеров также 49 предпринимательских классов и 17 психолого-педагогических.

Накануне врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетили Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где осмотрели новый турбовинтовой самолет ТВРС-44 «Ладога». Выкатка опытного образца запланирована уже на конец 2025 года.

Ирина Пичурина