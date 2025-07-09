Опытный образец самолета «Ладога» на УЗГА создадут к концу 2025 года

Выкатка опытного образца турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» запланирована уже на конец 2025 года, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетили Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где осмотрели новый самолет «Ладога». «Сегодня сотрудники УЗГА ведут работы с первым фюзеляжем регионального турбовинтового самолета. В начале марта его привезли с самарского завода "Авиакор". Здесь, в новом цеху, соберут первый летный экземпляр самолета. Борт оснастят функциональными узлами и системами»,— рассказал врио губернатора.

Антон Алиханов и Денис Паслер также осмотрели легкие многоцелевые самолеты ЛМС-901 «Байкал». Сейчас они проходят испытания для получения сертификата.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров в регионах. «Ладога» создается Уральским заводом гражданской авиации и партнерами по заказу Минпромторга РФ на замену устаревшего парка советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. Воздушное судно сможет выполнять полеты при экстремальных температурах и в самых сложных природно-климатических условиях, взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых и снежных полос.

Ранее Денис Паслер заявил о поддержке производства самолетов «Байкал» на УЗГА со стороны региональных властей. Над их созданием работает около 2,5 тыс. человек, сертификат они должны получить в конце 2026 года.

Ирина Пичурина