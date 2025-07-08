В мэрии Ярославля рассказали о ликвидации последствий грозы
В Ярославле последствия грозы с сильным ветром и дождем устраняют пять бригад «Горзеленхозстроя» и специалисты управляющих компаний. Об этом сообщили в мэрии вечером 8 июля.
Фото: МБУ Горзеленхозстрой
Власти рассказали, что в единую диспетчерскую службу поступило более 60 заявок по адресам. В городе ветер повалил свыше 100 деревьев.
«Работа продолжится в усиленном режиме до полной ликвидации последствий штормового ветра»,— говорится в сообщении мэрии.
Также ведется работа по восстановлению движения троллейбусов и трамваев, которая была остановлена из-за упавших на контактную сеть деревьев.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на проспекте Дзержинского на ребенка рухнул столб. Мальчика увезли в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней тяжести. Жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи возбудили дело по статье о халатности.
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