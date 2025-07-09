Игра с дисконтом

Акции американских компаний, которыми в конце апреля получили возможность торговать российские инвесторы на внебиржевом сегменте Московской биржи, стремительно выросли в цене. В частности, за полтора-два месяца ценные бумаги NVidia выросли на 80%, а Netflix — на 100%. Ограниченное предложение этих ценных бумаг, а также отсутствие арбитража с зарубежными рынками толкает котировки вверх. При этом запас по дисконту у этих акций сохраняется, а значит, и будет способствовать сохранению спекулятивной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На фоне стагнирующего рынка российских акций (см. “Ъ” от 8 июля) внебиржевой рынок американских ценных бумаг, организованный на Московской бирже, демонстрирует уверенный рост котировок. Некоторые акции за последние 1,5–2 месяца буквально взлетели в цене на десятки процентов. В частности, акции AMD подорожали на 60%, NVidia — на 80%, а Netflix — на 100%. Отчасти такое движение определялось ростом котировок на американских биржах, но там оно было гораздо скромнее. В частности, за тот же период акции NVidia и AMD подорожали на 40%, а Netflix — менее чем на 15%. Причем даже «аутсайдеры» Apple MicroSoft, подорожавшие на российском рынке «всего лишь» на 20%, обогнали зарубежные биржи, на которых эти акции выросли не более чем на 10%.

Подобная ситуация объясняет изолированностью российского рынка. Как поясняет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, «так как нет моста между иностранными депозитариями и торгами заблокированными акциями в РФ, а торговые объемы минимальны, то рост обусловлен спекулятивными сделками и попытками арбитража». Кроме того, по словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, для многих российских инвесторов это единственная возможность получить какое-то представительство в американских ценных бумагах.

28 апреля Московская биржа запустила внебиржевые операции с 127 ранее заблокированными бумагами американских эмитентов (см. “Ъ” от 3 июня). Покупать бумаги имеют право только квалифицированные инвесторы, неквалифицированные могут только продавать имеющиеся у них акции. К настоящему времени общий объем торгов превысил 1,4 млрд руб.

Спрос инвесторов привел к существенному росту объемов торгов некоторыми ценными бумагами. В частности, наиболее ликвидными стали акции Netflix и NVidiа (объемы достигли 200 млн руб.), Microsoft и MicroStrategy (до 100 млн руб.), а также Tesla, Amazon, PayPal. Причем в отдельные дни объемы сделок по этим эмитентам достигали десятков миллионов рублей, хотя в другие дни не превышали 1 млн руб.

Из-за законодательных ограничений операции с такими ценными бумагами проводят крупные частные или институциональные инвесторы. По словам источник “Ъ” на фондовом рынке, «на этом рынке высока активность family-офисов, которые скупают акции для своих клиентов с дисконтом, и даже проп-деск-брокеров, которые работают в интересах физлиц».

В основном операции с акциями американских эмитентов проводят лица, которые «имеют возможность их каким-то образом выводить во внешний контур для дальнейшей продажи по рыночным ценам на их родной площадке», предполагает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов. Развитию таких схем способствует дисконт, который по-прежнему остается достаточно высоким. При этом также высока доля инвесторов, «которые хотят приобрести бумаги, рассчитывая на снятие санкций с России в будущем, для дальнейшей продажи бумаг по рыночным ценам», отмечает эксперт.

Однако опережающий рост котировок на внутреннем рынке ведет к сокращению дисконта по сравнению с американскими биржами. В частности, в мае он достигал 75–80% по отдельным бумагам, а в начале июля сократился до 60%. То есть два месяца назад акции торговались на российском рынке в три-четыре раза дешевле, а сейчас — «всего» в два с половиной раза дешевле. По мнению участников рынка, сокращение дисконта делает акции американских компаний менее привлекательными, так как пропадает возможность купить дешевый актив на одном рынке и продать его на другом рынке по более высокой цене. Тем более что при покупке с дисконтом у инвесторов возникает материальная выгода, с которой необходимо уплатить налог (см. “Ъ” от 4 июня). Но, как считает Никита Бредихин, широкий дисконт привлекает спекулянтов, «которые будут покупать бумаги и толкать цену вверх, пока дисконт не дойдет до справедливого, по их мнению, уровня».

Андрей Ковалёв