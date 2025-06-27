В Индию вернутся 27 тонн семян чиа после проверки в Петербурге

Инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил в семянах чиа из Индии сорняк. Партию вернут обратно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалист провел карантинный фитосанитарный контроль груза. В нем нашли семена растения, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом. В петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» прошли лабораторные исследования, они подтвердили зараженность семян пасленом каролинским.

«На текущий момент это второй случай выявления данного карантинного объекта при ввозе подкарантинной продукции на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию в 2025 году»,— добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что черный усач не дал ввезти в Петербург пиломатериалы из Белоруссии.

Татьяна Титаева