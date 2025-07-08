В Курске за полгода уволилась третья руководительница министерства финансов

Исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова увольняется с 11 июля, сообщила пресс-служба местного правительства. Она проработала на этой должности четыре месяца.

Госпожа Гапонова увольняется по собственному желанию, рассказали в правительстве. Новый кандидат на должность главы министерства еще не назван.

До нее этот пост занимала Инна Апонасенко. Она была назначена 4 марта и до увольнения проработала ровно один месяц. Ее предшественница — Наталья Рудакова, об увольнении которой стало известно в феврале. Она была назначена главой ведомства еще при губернаторстве Романа Старовойта, а позже, при губернаторе Алексее Смирнове, получила статус врио министра финансов.