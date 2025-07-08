В аэропорту Сочи второй день задерживают рейсы

В международном аэропорту Сочи второй день подряд задерживаются рейсы из-за позднего прибытия бортов из других регионов. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По данным на 14:00 8 июля, более чем на два часа отложены 34 рейса: 15 на вылет и 19 на прилет. Среди отмененных направлений — Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Челябинск и Стамбул.

Наиболее значительные переносы коснулись рейса в Казань — с 5:20 8 июля на 00:10 9 июля, в Самару — почти на пять часов, в Санкт-Петербург — на 18:45 вместо 13:40. Несколько московских направлений сдвинуты более чем на два-три часа. Рейс в Челябинск перенесли с 19:30 8 июля на 00:30 9 июля, в Стамбул — с 20:00 на 22:25, в Екатеринбург — с 21:15 на 23:35.

На прилет от графика отклоняются рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Перми, Омска, Казани, Норильска, Уфы, Самары и Санкт-Петербурга. Самолет из Норильска приземлится в 18:00 вместо 14:45, из Самары — в 23:45 вместо 19:00. В ряде случаев задержки превышают шесть часов.

«Надеемся, что до конца сегодняшних суток авиакомпании восстановят расписание»,— сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Алина Зорина