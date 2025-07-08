Никитин назначен министром транспорта России

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Накануне, после увольнения Романа Старовойта, господин Никитин занял должность врио министра транспорта. Сегодня днем депутаты Госдумы утвердили его на пост главы министества.

Андрею Никитину 45 лет. С февраля он был заместителем министра транспорта. До этого занимал должность губернатора Новгородской области.

Как Владимир Путин встретился с будущим министра транспорта — в репортаже Андрея Колесникова «Андрей Никитин въехал в новую должность».