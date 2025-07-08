Никитин назначен министром транспорта России
Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Андрей Никитин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Накануне, после увольнения Романа Старовойта, господин Никитин занял должность врио министра транспорта. Сегодня днем депутаты Госдумы утвердили его на пост главы министества.
Андрею Никитину 45 лет. С февраля он был заместителем министра транспорта. До этого занимал должность губернатора Новгородской области.
Как Владимир Путин встретился с будущим министра транспорта — в репортаже Андрея Колесникова «Андрей Никитин въехал в новую должность».