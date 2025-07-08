В Новороссийске опровергли информацию о нехватке мест на кладбищах

В администрации Новороссийска опровергли информацию о нехватке мест на муниципальных кладбищах. В городе-герое 22 кладбища, из них захоронения не ведутся только на «Солнечном», сообщили «Новороссийскому рабочему» в управление городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

С 2021 также действует ограничение на кладбище «Мефодиевское»: новые захоронения не производятся, однако в существующие могилы при наличии документально подтвержденных родственных связей можно подзахоронить урну с прахом. В случае, если в похоронном бюро сообщают о недостатке мест на муниципальных кладбищах, рекомендуется обратится в управление городского хозяйства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске действует возможность приобретения семейных участков на кладбище.

Речь идет о предоставлении земельных участков площадью от 2,5 до 15 кв. м, рассчитанных на от одного до шести захоронений. Стоимость варьируется от 38 тыс. руб. за минимальный участок почти до 700 тыс. руб. за площадку на шесть мест.