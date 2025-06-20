Жителям Новороссийска предлагают купить семейные могилы за 700 тысяч рублей

В Новороссийске действует возможность приобретения семейных участков на кладбище. В управлении городского хозяйства напомнили, что на территории общественного кладбища в районе села Борисовка (Щелба) обустроен отдельный сектор, где предлагаются места для коллективных захоронений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Речь идет о предоставлении земельных участков площадью от 2,5 до 15 кв. м., рассчитанных на от одного до шести захоронений. Стоимость варьируется от 38 тыс. руб. за минимальный участок до почти 700 тыс. руб. за площадку на шесть мест.

Как уточнили в управлении, услуга оказывается на основании постановления администрации и в соответствии с тарифами, утвержденными решением городской думы. Семейные участки располагаются в начальной части некрополя.

Власти подчеркивают, что оказание услуги полностью соответствует действующему законодательству.

Вячеслав Рыжков