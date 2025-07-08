Задержан уроженец Анапы, организовавший смертельный забег в Хибинах

В Кировске следователем СКР задержан директор фирмы, организовавшей спортивное мероприятие, в ходе которого погибли два человека. По данным из соцсетей, он является уроженцем Анапы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время трейлового забега, проходившего в районе Кировска, погибли два человека. По предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения. Еще одной потерпевшей по уголовному делу признана другая участница соревнований, которой оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Генерального директора фирмы задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Отмечается, что на него была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников спортивного мероприятия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи изъяли документацию, связанную с проведением мероприятия. Сейчас допрашивают организаторов, участников забега и собирается доказательственная база. Председателю СКР Александру Бастрыкину представили доклад о ходе расследования уголовного дела.

Алина Зорина