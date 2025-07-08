«Квадраты» на вырост

В 2025 году в Новороссийске планируют ввести 315 тыс. кв. м жилья: из них 181,8 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство, а 133,5 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении архитектуры и градостроительства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В I квартале 2025 года выдано 347 уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домов (+22%, в прошлом году выдали 283 уведомления).

На сегодняшний день на территории Новороссийска участникам СВО, награжденным орденами, а также членам семей погибших бойцов предоставлено 102 земельных участка. До конца 2025 года планируется сформировать и предоставить еще порядка 180 земельных участков.

Кроме того, в 2025 году запланировано предоставление 20 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. По соответствующему закону Краснодарского края с 1 марта 2015 года в Новороссийске уже предоставили более 1 тыс. земельных участков.

Напомним, что в Новороссийске с января по июнь 2025 года выдали 29 разрешений на строительство социальных и производственных зданий, а также объектов коммерческого назначения. В прошлом году за аналогичный период выдали 36 разрешений на строительство.

За I квартал 2025 года в Новороссийске с учетом упрощенного порядка регистрации права на жилые дома в эксплуатацию сдали 88,1 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства и один многоквартирный дом общей жилой площадью 12,1 тыс. кв. м.

Наибольшую активность по строительству индивидуальных жилых домов демонстрирует новороссийский внутригородской район.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на территории нового микрорайона в Южном районе Новороссийска появятся центр искусств площадью до 500 кв. м и спорткомплекс на 5 тыс. кв. м. В жилых кварталах предусмотрены детские и спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.

Компания-застройщик также вложит 500 млн руб. в развитие коммунальной инфраструктуры Южного района. Средства направят на строительство магистральных водопроводов. Кроме того, разрабатывается программа мероприятий по улучшению водоснабжения Новороссийска стоимостью 1,59 млрд руб.