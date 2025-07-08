Черное море у побережья Новороссийска прогрелось до +24 градусов

Черное море у побережья Новороссийска прогрелось до оптимальной температуры для купания — +24 градуса. По данным Краснодарского гидрометцентра, такие же показатели зафиксированы на всем черноморском побережье края — от Сочи до Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Анапе, где пока действует запрет на купание, вода немного прохладнее - около +22 градусов. Азовское море традиционно теплее - у побережья Ейска и Темрюка температура воды достигает +25-+26 градусов.

Однако вместе с теплым морем в регион пришла сильная жара. С 8 по 11 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур, которые местами могут достигать +40 градусов. Метеорологи связывают это с влиянием средиземноморских воздушных масс, которые установят на юге России погоду на 3-8 градусов выше климатической нормы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что структура бронирований Юга России изменилась из-за ЧС в Анапе. Снижение спроса в Анапе воздействует и на другие курорты Черноморского побережья Краснодарского края. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике.