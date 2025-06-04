АТОР: структура бронирований Юга России изменилась из-за ЧС в Анапе

Из-за ЧС в Анапе значительно изменилась структура продаж туров по России на это лето 2025 года. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России со ссылкой на туроператора «Русский Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АТОР Фото: пресс-служба АТОР

«Анапа на майские праздники, когда море туристам было не важно, действительно пользовалась хорошим спросом, но сейчас его практически нет. Если сравнивать с прошлым годом, у нас бронирования Анапы сократились на 90%. Отдых на курорте бронируют в основном жители Ростова и Краснодара в качественных отелях с бассейнами и инфраструктурой — ближе к дате заезда, ориентируясь на погоду, глубина продаж очень маленькая»,— сообщает АТОР.

По данным пресс-службы ассоциации, снижение спроса в Анапе воздействует и на другие курорты Черноморского побережья Краснодарского края. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа может потерять 2,5 млн туристов при закрытых для купания пляжах.