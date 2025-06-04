АТОР: структура бронирований Юга России изменилась из-за ЧС в Анапе
Из-за ЧС в Анапе значительно изменилась структура продаж туров по России на это лето 2025 года. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России со ссылкой на туроператора «Русский Экспресс».
Фото: пресс-служба АТОР
«Анапа на майские праздники, когда море туристам было не важно, действительно пользовалась хорошим спросом, но сейчас его практически нет. Если сравнивать с прошлым годом, у нас бронирования Анапы сократились на 90%. Отдых на курорте бронируют в основном жители Ростова и Краснодара в качественных отелях с бассейнами и инфраструктурой — ближе к дате заезда, ориентируясь на погоду, глубина продаж очень маленькая»,— сообщает АТОР.
По данным пресс-службы ассоциации, снижение спроса в Анапе воздействует и на другие курорты Черноморского побережья Краснодарского края. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа может потерять 2,5 млн туристов при закрытых для купания пляжах.