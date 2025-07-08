Каждый шаг имеет значение: итоги благотворительной акции в Краснодаре

Alias Group, фонд семьи Юнановых «Сияние» и федеральный девелопер «Неометрия» совместно с благотворительной организацией «Край добра» подвели итоги благотворительной акции «Шагаем навстречу добру», которая прошла с 1 по 27 июня.

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Фото: Благотворительный фонд «Семьи Юнановых»

Фото: Благотворительный фонд «Семьи Юнановых»

Целью мероприятия было пройти 30 миллионов шагов и собрать 300 тысяч рублей для помощи шестилетнему мальчику, страдающему от детского церебрального паралича (ДЦП).

В этом году в акции приняло участие 267 человек, которые ежедневно совершали прогулки и подсчитывали свои шаги. Каждый шаг был приравнен к 1 копейке (средства оплатил Alias Group).

Подведение итогов и торжественное завершение акции состоялось в живописном Городском саду Краснодара, где собрались все участники и организаторы. За три недели участники прошли впечатляющие 30 миллионов шагов и собрали 300 тысяч рублей. Основатель благотворительного фонда Борис Геннадьевич Юнанов добавил от себя лично 500 тысяч рублей. Все собранные 800 тысяч рублей были направлены в фонд «Край добра» для оказания помощи шестилетнему Степану Чишихину.

Благодаря неравнодушным участникам акции Степан получит необходимую поддержку и лечение, которые помогут улучшить его здоровье. Борис Геннадьевич Юнанов отметил: «Каждый шаг, сделанный участниками акции,— это шаг к жизни и надежде для детей, нуждающихся в нашей помощи. Уже второй год мы проводим эту акцию и видим, как много людей откликаются. Это очень важно для нас, ведь только вместе маленькими жестами помощи мы можем сделать мир лучше».

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках аналогичной акции было собрано 600 тысяч рублей для мальчика из Краснодара — Коли Стрибного, который после несчастного случая на воде оказался полностью парализован. Благодаря собранным средствам он прошел два курса реабилитации и начал поправляться.

https://alias-group.ru/