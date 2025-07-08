В Ростове 27% семей копят на непредвиденные расходы

Более 67% жителей Ростова предпочитают копить свои сбережения, 27% из них откладывают деньги на непредвиденные расходы. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков ещё 26% опрошенных копят средства, чтобы помочь детям в будущем, 18% откладывают на покупку недвижимости, столько же ростовчан копят деньги на оплату обучения себе или детям, 11% — на старость, 8% — на покупку автомобиля и лишь 4% — на лечение.

«Как показывают результаты нашего исследования, ростовчане ответственно подходят к планированию бюджета: две трети семей регулярно откладывают средства, а главными целями накоплений остаются безопасность и поддержка детей»,— отметил заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что более трети (35%) жителей Ростова начинают копить на отпуск за год до поездки. В среднем дончане откладывают ежемесячно 15 тыс. руб.

Наталья Белоштейн