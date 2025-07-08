Ростовская область на «Иннопроме-2025» заключила 23 соглашения на 92 млрд рублей
Во время международной промышленной выставки «Иннопром-2025» Ростовская область подписала 23 соглашения на общую сумму более 92,2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.
Фото: пресс-служба АИР Ростовской области
За счет реализации этих соглашений в регионе появится около 3 тыс. рабочих мест, отметил вице-губернатор.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что проектный портфель Ростовской области на международном промышленном форуме «Иннопром-2025» в Екатеринбурге превысил 610 млрд руб. Экспозиция региона акцентирована на продукции машиностроения.