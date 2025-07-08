Ростовская область на «Иннопроме-2025» заключила 23 соглашения на 92 млрд рублей

Во время международной промышленной выставки «Иннопром-2025» Ростовская область подписала 23 соглашения на общую сумму более 92,2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АИР Ростовской области Фото: пресс-служба АИР Ростовской области

За счет реализации этих соглашений в регионе появится около 3 тыс. рабочих мест, отметил вице-губернатор.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что проектный портфель Ростовской области на международном промышленном форуме «Иннопром-2025» в Екатеринбурге превысил 610 млрд руб. Экспозиция региона акцентирована на продукции машиностроения.

Наталья Белоштейн