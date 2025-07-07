Проекты Ростовской области на «Иннопроме-2025» оценены в 610 млрд рублей

Проектный портфель Ростовской области на международном промышленном форуме «Иннопром-2025» в Екатеринбурге превышает 610 млрд руб. Экспозиция акцентирована на продукции машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АИР Ростовской области Фото: пресс-служба АИР Ростовской области

По данным ведомства на форуме будет представлена модель сверхлегкого самолета «СП-30» с максимальным уровнем локализации, выпускаемый таганрогским «Первым опытно-конструкторским бюро». Доля российских комплектующих в «СП-30» достигает 80,6%. Кроме учебных полетов, самолет применяется для мониторинга и патрулирования в сельском хозяйстве.

Эти самолеты уже экспортируются в Казахстан и Узбекистан.

Отмечается, что на форуме будет подписан контракт на поставку трех самолетов для ДОСААФ. Кроме этого, на выставке представлено и другое импортозамещающее оборудование, произведенное «ТМХ-Электротех» и «Трансмашхолдингом».

Наталья Белоштейн