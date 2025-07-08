Песков о смерти Старовойта и новом проекте антироссийских санкций. Главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал смерть экс-главы Минтранса Старовойта, рассказал об отношении Москвы к готовящимся против нее санкциям и ходе российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отношениях с США

Россия ценит усилия Трампа в деле урегулирования украинского вопроса и видит потенциал для перезапуска связей с США.

США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными.

О конфликте с Украиной

Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий.

Поставки вооружений из США на Украину продолжаются, чтобы прояснить, каких именно, нужно время.

Россия ждет предложений Украины по возможным датам встречи по мирному урегулированию.

О санкциях

Исключение страны из списка недружественных возможно при налаживании отношений.

Москва будет отслеживать информацию о новых санкциях и будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них.

О смерти Романа Старовойта