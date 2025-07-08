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Коммерсантъ FM
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Песков о смерти Старовойта и новом проекте антироссийских санкций. Главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал смерть экс-главы Минтранса Старовойта, рассказал об отношении Москвы к готовящимся против нее санкциям и ходе российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отношениях с США

  • Россия ценит усилия Трампа в деле урегулирования украинского вопроса и видит потенциал для перезапуска связей с США.
  • США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными.

О конфликте с Украиной

  • Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий.
  • Поставки вооружений из США на Украину продолжаются, чтобы прояснить, каких именно, нужно время.
  • Россия ждет предложений Украины по возможным датам встречи по мирному урегулированию.

О санкциях

  • Исключение страны из списка недружественных возможно при налаживании отношений.
  • Москва будет отслеживать информацию о новых санкциях и будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них.

О смерти Романа Старовойта

  • Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта.
  • Самоубийство экс-главы Минтранса шокирует.

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