Песков о смерти Старовойта и новом проекте антироссийских санкций. Главное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал смерть экс-главы Минтранса Старовойта, рассказал об отношении Москвы к готовящимся против нее санкциям и ходе российско-украинского конфликта. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об отношениях с США
- Россия ценит усилия Трампа в деле урегулирования украинского вопроса и видит потенциал для перезапуска связей с США.
- США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными.
О конфликте с Украиной
- Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий.
- Поставки вооружений из США на Украину продолжаются, чтобы прояснить, каких именно, нужно время.
- Россия ждет предложений Украины по возможным датам встречи по мирному урегулированию.
О санкциях
- Исключение страны из списка недружественных возможно при налаживании отношений.
- Москва будет отслеживать информацию о новых санкциях и будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них.
О смерти Романа Старовойта
- Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта.
- Самоубийство экс-главы Минтранса шокирует.