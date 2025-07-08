В Кремле шокированы смертью бывшего министра Романа Старовойта

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Это событие шокирует, подчеркнул господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи,... но это не с руки делать нам»,— сказал господин Песков на брифинге.

7 июля президент Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста министра транспорта. Через несколько часов тело экс-министра обнаружили в подмосковном Одинцово. Рядом с ним был наградной пистолет. Следственный комитет России назвал основной версией смерти самоубийство.

Подробности — в материале «Ъ» «Последнее дело Романа Старовойта».