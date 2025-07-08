Кремль: необходимо прояснить, какое вооружение поступает на Украину из США

О поставах оружия Украине из США поступает много противоречивой информации, потребуется время, чтобы прояснить, о каком вооружении идет речь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, все-таки, не было, согласитесь. Там много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются, ну, это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Конечно, эти действия, скорее они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию»,— cказал представитель Кремля журналистам.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине оружие для обороны. Незадолго до этого СМИ сообщили, что Пентагон отложил поставки Украине десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Белый дом пояснял, что решение принято для проверки соответствия поставок интересам США.

Лусине Баласян