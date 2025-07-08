Россия ждет от Украины предложения по дате следующих переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров об урегулировании. Пока подвижек в этом вопросе нет, сказал представитель Кремля в ответ на вопрос «Ъ».

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«Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам, Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим»,— сказал Дмитрий Песков.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. 27 июня Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, а главы делегаций обсуждают возможные даты.

Лусине Баласян