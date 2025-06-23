На прошлой неделе на Среднем Урале родились 723 ребенка

В Свердловской области на прошлой неделе на свет появились 723 ребенка, сообщили в региональном минздраве. Среди 360 мальчиков и 363 девочек оказалось семь пар близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Матерями в возрасте до 35 лет стали 525 женщин, после 35 лет — 191 женщина. Три свердловчанки родили в седьмой раз, шесть — в шестой раз, еще для 19 человек это стали пятые роды, третьими детьми в семьях стали 127 новорожденных.

Напомним, на территории Свердловской области в течение прошедшей недели родилось 14 пар близнецов, всего за неделю на свет появилось 719 детей — 368 мальчиков и 351 девочка.

Ирина Пичурина