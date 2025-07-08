На Дону на ремонт систем водоснабжения потратят более 41 млн рублей
В Ростовской области на ремонт систем водоснабжения выделено более 41 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За счет этих средств в Целинском районе планируется строительство 7 скважин, которые улучшат водоснабжение в 6 населенных пунктах — Журавлевке, Ольшанке, Пушкина, Первомайском, Красном Юге и Вороново. Проект обойдется в 30,5 млн рублей.
Еще 9 миллионов рублей предусмотрено на модернизацию системы в хуторе Беляев и поселке Комсомольский Морозовского района. Проектная документация готова, завершить работы планируют в августе 2025 года.
На ремонт газовой котельной казачьего техникума в Азове направлено 1,5 миллиона рублей.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ростовском Донецке планируют модернизировать водопроводные сети МУП «Исток» на сумму 8,9 млн руб. в 2025 году.