На Дону на ремонт систем водоснабжения потратят более 41 млн рублей

В Ростовской области на ремонт систем водоснабжения выделено более 41 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За счет этих средств в Целинском районе планируется строительство 7 скважин, которые улучшат водоснабжение в 6 населенных пунктах — Журавлевке, Ольшанке, Пушкина, Первомайском, Красном Юге и Вороново. Проект обойдется в 30,5 млн рублей.

Еще 9 миллионов рублей предусмотрено на модернизацию системы в хуторе Беляев и поселке Комсомольский Морозовского района. Проектная документация готова, завершить работы планируют в августе 2025 года.

На ремонт газовой котельной казачьего техникума в Азове направлено 1,5 миллиона рублей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ростовском Донецке планируют модернизировать водопроводные сети МУП «Исток» на сумму 8,9 млн руб. в 2025 году.

Наталья Белоштейн