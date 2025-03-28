В ростовском Донецке ремонта требует половина водопроводных сетей

В Донецке, Ростовская область, износ водопроводной сети превышает 48%. Состояние инфраструктуры оценивается как «удовлетворительное», но последний раз реконструкция центральных водоводов проводилась в 2022-2023 годах, сообщил заместитель главы местной администрации по экономике и строительству Виктор Попов.

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В Донецке, как и во многих других населенных пунктах Ростовской области, отсутствуют источники водоснабжения, соответствующие гигиеническим нормам. Вода, подаваемая жителям города в 2024 году, превышала нормы по показателям «жесткости общая» и «общей минерализации». По данным Роспотребнадзора, отклонения от норм достигали 14°Ж против допустимых 7°Ж.

Виктор Попов уточнил, что в настоящее время вода соответствует всем гигиеническим нормам. В администрации Донецка сообщили о планах модернизации водопроводных сетей МУП «Исток» на сумму 8,9 млн руб. в 2025 году.

В прошлом году Донецк вошел в тройку городов Ростовской области с самыми серьезными случаями загрязнения питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, более половины проб на выходе из водопроводных очистных сооружений не соответствовали нормам. В целом по региону доля проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормам, в 2024 году достигла 52,2%, что на 1,3% больше показателей 2023 года.

Николай Аксенов