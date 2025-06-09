В Новороссийске завершил работу Центр по спасению птиц

Центр помощи птицам на ул. Малоземельская, 11Б в Новороссийске завершил свою работу. Об этом сообщили в отделе по делам молодежи администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Огромная благодарность каждому, кто участвовал: приносил корма, медикаменты, помогал волонтерской работой или просто распространял информацию»,— говорится в сообщении.

В настоящее время помощь птицам оказывает действующий центр в Анапе в селе Витязево, ул. Жемчужная, 9. Ранее в городе-курорте был закрыт Центр помощи пернатым «Полярные зори» на Пионерском проспекте. Птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море, поэтапно выпускают в естественную среду обитания.

Алена Воробьева