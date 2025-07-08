Ростовская область за неделю отправила 5,5 тысячи тонн кормов в Египет
С территории донского региона с 30 июня по 4 июля в Египет экспортировали 5,5 тыс. т подсолнечного шрота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Партии кормов прошли необходимые исследования качества. Продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Нарушений требований ветеринарного законодательства также не выявлено.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за год объем экспорта зерна из Ростовской области снизился почти в шесть раз.